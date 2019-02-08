Партнер Плахотнюка против социалистов оказался обыкновенным мошенником

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В настоящее время многих находящихся в России молдаван интересуют причины многочисленных обвинений А. Калинина, продолжительное время осуждавшего правящий в Кишинёве режим в разрыве традиционных связей с Москвой, в адрес И. Додона, благодаря которому между двумя странами начали складываться дружеские отношения. Журналистскому расследованию стали известны факты, приведшие А. Калинина на путь такого предательства.

На протяжении последних лет основным источником его дохода являлось оказание гражданам Молдавии за денежное вознаграждение, зачастую в нарушение норм российского законодательства, услуг по их легализации и обустройству в Москве и Московской области. Через возможности своего окружения А. Калинин находил в Молдавии состоятельных «клиентов», желавших получить российское гражданство в упрощенном порядке либо иным образом обустроиться в Российской Федерации. За крупное денежное вознаграждение гарантировал решение указанных вопросов — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и более. В 2017-2018 годах А. Калинин обслужил не менее 100 состоятельных выходцев из Молдавии, незаконно заработав на этом порядка 1 млн долларов, пишет actualitati.md.

Но помогал он не всем. Некоторых недостаточно обеспеченных соотечественников просто обирал. Неоднократно поступали жалобы о невыполнении взятых А. Калининым на себя обязательств по оформлению трудовым мигрантам необходимых комплектов миграционных документов, позволяющих беспрепятственно находится в России. Налаживание благодаря усилиям И. Додона хороших отношений с Россией, в том числе в сфере трудовой миграции, больно ударило по «теневому бизнесу» А. Калинина.

Он стал выступать с необоснованными нападками на И. Додона. В конечном итоге вступил в сговор с правящим в Кишинёве режимом и 31 декабря 2018 года сбежал в Молдавию. Там он как глава Партии регионов Молдовы вместе с партией «Шор» стал «поливать грязью» Партию социалистов Республики Молдова и лично президента И. Додона, дискредитировать не только их, но и искренние, дружелюбные действия российской стороны, в том числе в сфере трудовой миграции.

На сегодняшний день А. Калинин на территории Российской Федерации остаётся учредителем общественных организаций «Конгресс молдавских диаспор» (ИНН 5029133740, Московская область, г. Мытищи) и «Поддержка трудящихся мигрантов г. Москвы» (ИНН 9717009155), официальная деятельность которых в том числе направлена на сближение российского и молдавского народов. Находясь в России, А. Калинин использовал эти организации для получения со стороны органов исполнительной власти г. Москвы бюджетных средств в форме грантов для реализации социально-экономических программ. Однако приобретённые бюджетные средства зачастую использовались не по назначению, а расходовались для извлечения собственной выгоды.

В частности, 31 июля 2017 г. между Департаментом национальной политики и межнациональных связей г. Москвы и ранее указанной Региональной общественной организацией «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы» (РОО ПТММ») было подписано соглашение о выделении РОО «ПТММ» гранта в размере 50 млн рублей. Указанные средства А. Кaлининым были использованы для реализации многофункционального проекта «90180.ru», посвященного проблемам трудовой миграции из стран СНГ.

13 апреля 2018 г. после изучения предоставленного конце 2017 г. РОО «ПТММ» отчёта Департамент национальной политики и межнациональных связей г. Москвы направил А. Калинину акт о выявленных нарушениях, в которых указывалось на нецелевые расходы в размере более 19 млн рублей, в связи с чем Правительство г. Москвы обратилось в Московский арбитражный суд с соответствующим иском. А. Калинин и его брат Павел являются учредителями 000 «Олимп Холдинг» (г. Мытищи, ИНН 5029127908, ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий) и 000 «FENIKS» (Смоленская область, ИНН 6713012592, ОКВЭД-выращивание однолетних культур) с весьма негативной финансовой репутацией. По результатам бухгалтерской отчётности, наличие в течение нескольких лет убытков возглавляемых ими организаций свидетельствует о намеренном снижении прибыли, что, в свою очередь, является признаком ухода от налогов.

В средствах массовой информации А. Калинин также позиционировал себя в качестве председателя комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы. Однако такой комиссии в указанном совете столичного органа исполнительной власти не существует.

Таким образом, Калинин А.В., действуя под вымышленной должностью правительства г. Москвы, вводил своих соотечественников в заблуждение относительно якобы имеющихся у него возможностей. Одновременно «осваивал» бюджетные средства г. Москвы, выделяемые столичным руководством на оказание помощи трудовым мигрантам, в корыстных целях.

При пересечении 31 декабря 2018 года Государственной границы Российской Федерации А. Калинин предъявил молдавский паспорт, однако российские власти о наличии у него второго гражданства не уведомлял, что является уголовно наказуемым деянием (ст.330.2 УК России).

Источник: http://actualitati.md/partner-plahotnjuka-protiv-socialistov-okazalsja-obyknovennym-moshennikom