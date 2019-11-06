Партию незадекларированных запчастей для автомобилей и техники задержали на таможне (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы в Леушенах и Бельцах пресекли две попытки незаконного ввоза автозапчастей и комплектующих для бытовой техники без документов о происхождении.

В первом случае для проверок был остановлен автобус, следовавший по маршруту “Кишинёв-Тимишоара”. Было выявлено наличие подозрительных предметов в передних “крыльях” транспортного средства. В результате сотрудники таможни обнаружили партию б/у запчастей для автомобилей марки Dacia. Водитель автобуса, 32-летний гражданин, не смог представить никаких подтверждающих документов.

Второй случай был зарегистрирован на таможне в Бельцах. Там был задержан экономический агент, перевозивший б/у технику. В результате тщательной проверки было обнаружено 190 деталей для холодильников и стиральных машин, которые не были указаны в документах, представленных таможенному органу.

Все товары были изъяты и отправлены в специализированные подразделения Таможенной службы до выяснения всех обстоятельств.