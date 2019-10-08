Партию незадекларированных товаров обнаружили таможенники в машине молдаванки (ВИДЕО)

Партию незадекларированных товаров обнаружили таможенники в машине молдаванки (ВИДЕО)

Гражданка Молдовы пыталась незаконно ввезти в страну товары, не имея соответствующих разрешительных документов.

Инцидент был зарегистрирован на КПП “Паланка”, пишет publika.md. 49-летняя женщина-водитель Honda CRV перевозила более 960 значков для униформы сотрудников правоохранительных органов, 34 детали для пневматического оружия, 7 ножей и другие товары без документов о происхождении.

Вся партия была привезена из Украины. Водитель проигнорировал ограничения на ввоз физическими лицами товаров, требующих специального разрешения.

Вещи были конфискованы и отправлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md