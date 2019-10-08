Партию незадекларированных товаров обнаружили таможенники в машине молдаванки (ВИДЕО)

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Гражданка Молдовы пыталась незаконно ввезти в страну товары, не имея соответствующих разрешительных документов.

Инцидент был зарегистрирован на КПП “Паланка”, пишет publika.md. 49-летняя женщина-водитель Honda CRV перевозила более 960 значков для униформы сотрудников правоохранительных органов, 34 детали для пневматического оружия, 7 ножей и другие товары без документов о происхождении.

Вся партия была привезена из Украины. Водитель проигнорировал ограничения на ввоз физическими лицами товаров, требующих специального разрешения.

Вещи были конфискованы и отправлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.