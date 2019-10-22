Партию нелегальных сигарет и фальшивый документ изъяли у иностранцев в столичном аэропорту

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Вечером 21 октября сотрудники Пограничной полиции в аэропорту Кишинёва задержали гражданина Румынии, который намеревался перевезти через границу табачные изделия. Также был задержан гражданин Турции с недействительными документами.

220 пачек сигарет были обнаружены в ручной клади, принадлежавшей 54-летнему гражданину Румынии. Мужчина являлся пассажиром рейса “Кишинёв-Лондон”.

Во втором случае гражданин Турции не смог указать цель своего прибытия в Молдову. В результате дополнительной проверки ручной клади у него был обнаружен выданный бельгийскими властями вид на жительство с явными признаками подделки.

Оба случая расследуют органы правопорядка.