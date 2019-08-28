Партию контрабандных сигарет обнаружили на молдо-румынской границе (ФОТО)

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Румынским пограничникам удалось пресечь попытку контрабанды сигарет на молдо-румынской границе. На берегу водохранилища Костешть-Стынка правоохранители обнаружили более 270 пачек сигарет с акцизными марками РМ.

Инцидент произошёл вчера вечером, пишет realitatea.md. Сотрудники Пограничной полиции из уезда Ботошани заметили на берегу водохранилища подозрительный автомобиль Audi. Прибыв на место происшествия, правоохранители заметили двух человек, переносящих из кустов в авто три чёрных мешка.

В результате двое граждан были задержаны, а в их автомобиле пограничники обнаружил специально обустроенное место, где были спрятаны сигареты с молдавскими акцизными марками.

Всего было обнаружено и изъято 5 420 контрабандных сигарет (271 пачка). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.