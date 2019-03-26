Партию контрабандного табака для кальяна задержали на границе (ФОТО)

Партию контрабандного табака для кальяна задержали на границе (ФОТО)

Сотрудники Пограничной службы на контрольно-пропускном пункте “Джурджулешть-Галац” задержали гражданина Украины за попытку незаконной перевозки товаров. В машине задержанного пограничники обнаружили 60 кг табака для кальяна без документов о происхождении.

В конце прошлой недели на выезде из страны был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter, за рулём которого находился 43-летний гражданин Украины. После проверки документов было решено провести обыск салона авто при помощи служебной собаки. В результате в багажнике машины были обнаружены две сумки с табаком для кальяна. У водителя не было документов на найденные товары. Мужчина рассказал, что собирался продать табак на территории Румынии.

Обнаруженные 60 кг ароматизированного табака, а также транспортное средство, были изъяты. Гражданину Украины не разрешили пересечь государственную границу.

Сотрудникам Пограничной полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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