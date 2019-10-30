Партию контрабандного спирта на 1,5 млн леев изъяли на границе с Украиной (ВИДЕО)

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Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила об аресте груза в 12 500 литров этилового спирта в Окницком районе, на границе с Украиной. Товар, оценённый в 1 500 000 леев, должен был контрабандным путём попасть в Европейский союз.

В совершении незаконных действий подозревают двух жителей Яловен в возрасте 38 и 45 лет – водителя грузовика и организатора преступной схемы. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в нескольких местах, включая офисы и склады, в результате чего были собраны доказательства вины задержанных.

Было установлено, что подозреваемые незаконно перевозили этиловый спирт без маркировки, а также контрафактную алкогольную продукцию и сигареты из приднестровского региона. Организатор схемы был задержан 27 октября, а водитель грузовика – на следующий день. За контрабанду им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.