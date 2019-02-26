Партия социалистов заняла первое место на выборах по результатам обработки 100% бюллетеней

Партия социалистов заняла первое место на выборах по результатам обработки 100% бюллетеней

По партийным спискам ПСРМ набрала 31,15% голосов избирателей. Это первое место по результатам голосования.

На втором месте расположился блок “Акум” с 26,84%. На третьем Демократическая партия с 23,62%. В парламент также прошла партия “Шор” с 8,32%. Остальные формирования, включая Партию коммунистов, “Нашу партию”, Либеральную партию, избирательный порог не преодолели.

В то же время кандидаты ПСРМ победили в 17 одномандатных округах, как следует ниже:

Округ №1 – Зинаида Гречаный;

Округ №2 – Ирина Лозован;

Округ №4 – Владимир Миздренко;

Округ №7 – Алла Пилипецкая; 

Округ №9 – Александр Усатый;

Округ №10 – Александр Нестеровский;

Округ №11 – Олег Савва;

Округ №23 – Олег Липский;

Округ №24 – Василе Боля;

Округ №28 – Влад Батрынча;

Округ №29 – Адриан Лебединский;

Округ №31 – Григорий Новак;

Округ №36 – Александр Жолнач;

Округ №44 – Кирилл Татарлы;

Округ №45 – Александр Суходольский;

Округ №46 – Федор Гагауз;

Округ №49 – Георге Пара. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md