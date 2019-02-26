Партия социалистов заняла первое место на выборах по результатам обработки 100% бюллетеней

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По партийным спискам ПСРМ набрала 31,15% голосов избирателей. Это первое место по результатам голосования.

На втором месте расположился блок “Акум” с 26,84%. На третьем Демократическая партия с 23,62%. В парламент также прошла партия “Шор” с 8,32%. Остальные формирования, включая Партию коммунистов, “Нашу партию”, Либеральную партию, избирательный порог не преодолели.

В то же время кандидаты ПСРМ победили в 17 одномандатных округах, как следует ниже:

Округ №1 – Зинаида Гречаный; Округ №2 – Ирина Лозован; Округ №4 – Владимир Миздренко; Округ №7 – Алла Пилипецкая; Округ №9 – Александр Усатый; Округ №10 – Александр Нестеровский; Округ №11 – Олег Савва; Округ №23 – Олег Липский; Округ №24 – Василе Боля; Округ №28 – Влад Батрынча; Округ №29 – Адриан Лебединский; Округ №31 – Григорий Новак; Округ №36 – Александр Жолнач; Округ №44 – Кирилл Татарлы; Округ №45 – Александр Суходольский; Округ №46 – Федор Гагауз; Округ №49 – Георге Пара.