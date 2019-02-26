Партия социалистов заняла первое место на выборах по результатам обработки 100% бюллетеней

По партийным спискам ПСРМ набрала 31,15% голосов избирателей. Это первое место по результатам голосования.
На втором месте расположился блок “Акум” с 26,84%. На третьем Демократическая партия с 23,62%. В парламент также прошла партия “Шор” с 8,32%. Остальные формирования, включая Партию коммунистов, “Нашу партию”, Либеральную партию, избирательный порог не преодолели.
В то же время кандидаты ПСРМ победили в 17 одномандатных округах, как следует ниже:
Округ №1 – Зинаида Гречаный;
Округ №2 – Ирина Лозован;
Округ №4 – Владимир Миздренко;
Округ №7 – Алла Пилипецкая;
Округ №9 – Александр Усатый;
Округ №10 – Александр Нестеровский;
Округ №11 – Олег Савва;
Округ №23 – Олег Липский;
Округ №24 – Василе Боля;
Округ №28 – Влад Батрынча;
Округ №29 – Адриан Лебединский;
Округ №31 – Григорий Новак;
Округ №36 – Александр Жолнач;
Округ №44 – Кирилл Татарлы;
Округ №45 – Александр Суходольский;
Округ №46 – Федор Гагауз;
Округ №49 – Георге Пара.