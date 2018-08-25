Партия социалистов проводит Дни политинформирования по всей Молдове (ФОТО)

В эти дни представители ПСРМ: депутаты парламентской фракции, советники Муниципального совета Кишинева, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты и молодогвардейцы — проводят встречи с гражданами.

Социалисты информируют их о политической ситуации в Молдове, отвечают на вопросы, а также раздают свежий номер газеты «Социалисты».

Встречи проходят по всей стране, с представителями партии можно пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.

ПСРМ проводит Дни политического информирования граждан регулярно, как минимум раз в месяц.