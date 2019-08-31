Партия социалистов намерена окончательно решить проблему неприятного запаха в Кишинёве

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В скором времени ПСРМ представит текущие проекты, дополненные решениями, которые окончательно решат проблему неприятного запаха в столице. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил бывший председатель фракции ПСРМ в МСК, вице-спикер и секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

– В Кишинёве стоит вонь. Запахи очень неприятные. Когда я говорил о решении, которое кое-кто реализовал несколько лет назад, утверждая, что оно прослужит десятилетия, как и пешеходная улица… Я сказал, что это решение временное, а запах и негативные последствия снова почувствуются спустя 2-3 года. Тогда нас раскритиковали, а сегодня мы видим последствия и это потому, что нас тогда не услышали, – считает вице-спикер парламента.

По его мнению, для того, чтобы «освободить» город от этой вони, нужна не только политическая воля, но и подход. В связи с этим в скором времени ПСРМ представит текущие проекты, дополненные решениями, которые окончательно решат эту проблему.