Партия социалистов – безоговорочный лидер народного доверия в Гагаузии

Если бы в это воскресенье состоялись очередные парламентские выборы, то 52,2% жителей Гагаузии проголосовали бы за Партию социалистов. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения.

На втором месте среди фаворитов гагаузов – Партия коммунистов, за которую проголосовало бы в 20 раз меньше избирателей – 2,7%. На третьем – движение “Единая Гагаузия” с 2,5%.

Кроме этого, Партия социалистов является безоговорочным лидером народного доверия в Гагаузии. Рейтинг доверия этому формированию в автономии составляет 66,3%.

Опрос проводился компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик с 19 по 28 сентября. В исследовании приняли участие 528 человек. Погрешность составляет +/-4%.