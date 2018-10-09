Партия социалистов – безоговорочный лидер народного доверия в Гагаузии

Партия социалистов – безоговорочный лидер народного доверия в Гагаузии

Если бы в это воскресенье состоялись очередные парламентские выборы, то 52,2% жителей Гагаузии проголосовали бы за Партию социалистов. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения. 

На втором месте среди фаворитов гагаузов – Партия коммунистов, за которую проголосовало бы в 20 раз меньше избирателей – 2,7%. На третьем – движение “Единая Гагаузия” с 2,5%.

Кроме этого, Партия социалистов является безоговорочным лидером народного доверия в Гагаузии. Рейтинг доверия этому формированию в автономии составляет 66,3%.

Опрос проводился компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик с 19 по 28 сентября. В исследовании приняли участие 528 человек. Погрешность составляет +/-4%.

 

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