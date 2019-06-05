Партия Санду решилась голосовать за спикера от ПСРМ

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По всей видимости, не достигнув консенсуса внутри блока, партия “Действие и солидарность” решила провести собственный Национальный политический совет, на котором большинством голосов – 46 “за” и 1 “против” – было принято “трудное решение, которое поможет разблокировать сложившуюся политическую ситуацию и предложить Молдове легитимное и демократическое правительство”. Оно было опубликовано на странице ПДС в соцсети.

– Национальный политический совет партии “Действие и солидарность” принял решение учредить правительство “АКУМ” и проголосовать за весь пакет законов по деолигархизации и освобождению из-под захвата государственных институтов в результате голосования за спикера, предложенного ПСРМ. Решение не основывается на доверии и партнерстве с социалистами, а является единственным возможным для того, чтобы не позволить диктатору захватить страну на последующие, как минимум, 10 лет, – отмечается в решении.

Представители партии Майи Санду выражают надежду, что их коллеги по блоку АКУМ, платформа “ДА”, поддержат это решение. Последние по этому поводу пока не высказались.

Стоит отметить, что по результатам вчерашних переговоров “акумовцы” стояли на своем и требовали, чтобы им были отданы посты и спикера, и председателя парламента. В данной связи лидер социалистов Зинаида Гречаный отметила, что ПСРМ не пойдет на это условие блока, и что уступать пост спикера, который по праву принадлежит Партии социалистов, как формированию, занявшему первое место на выборах, ПСРМ не станет.