Партия Санду потратит почти 400 тысяч леев за год на аренду многоэтажного офиса в центре Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

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Партия “Действие и солидарность” переезжает в новый офис. Представители ПДС говорят, что команда расширилась, и теперь нужно больше пространства для деятельности. Впрочем, это повлечет и солидные расходы.

В частности, ежемесячная оплата за аренду здания площадью 200 квадратных метров составит 1600 евро. Несложно подсчитать, что за год сумма приблизится к 400 тысячам леев. Новый офис будет располагаться на улице Мария Чеботарь. Это четырехэтажное здание, а на каждом этаже есть зал заседаний, пишет unimedia.info.

– Нам здесь не хватает места, даже несмотря на то, что мы очень привязаны к этому офису. Мы находимся в процессе переезда, и до конца этого месяца проведем пресс-конференцию уже в новом здании, – сказала Майя Санду накануне в рамках пресс-конференции, проведенной пока еще в старых стенах.

Представители ПДС говорят, что все затраты на аренду нового офиса будут покрыты из пожертвований в адрес партии.