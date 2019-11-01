Партия Нэстасе хочет лишить бюджет Кишинева 110 миллионов леев (ВИДЕО)

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Об этом рассказал Ион Чебан во время предвыборных дебатов на PRO TV. Кандидат от ПСРМ на пост главы столицы показал законопроект, зарегистрированный депутатами партии “Платформа ДП” в постоянном бюро парламента. Он предусматривает внесение поправок в Закон о местных публичных финансах, которые, если будут одобрены, приведут к недополучению в бюджет муниципия Кишинев средств специального назначения в сумме 110 миллионов леев.

– Посмотрите, какой кошмар они замышляют по отношению к Кишиневу. Игорь Мунтяну предлагает законопроект, из-за которого муниципий Кишинев лишится 110 миллионов леев. Сейчас этот проект в парламенте, – заявил Чебан.

Он отметил, что депутаты-социалисты выступают против этой инициативы.

– Наш коллега из той же комиссии сказал ему, что нельзя этого делать, и когда вы говорили о компенсациях, то, очевидно, это имели в виду. Я покажу вам, на какие нужды осуществляются отчисления из государственного бюджета и чего хотели ваш коллега и “Платформа ДП”. Отчисления осуществляются на образование, а также на социальную поддержку населения. Отсюда вы хотите забрать 110 миллионов леев и перенаправить их непонятно куда? Может быть, в МВД, – не знаю, нужны ли вам там деньги, – сказал Чебан.

В ответ Андрей Настасе улыбнулся и сказал, что это неправда.

Источник: actualitati.md.