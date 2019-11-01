Партия Нэстасе хочет лишить бюджет Кишинева 110 миллионов леев (ВИДЕО)

Партия Нэстасе хочет лишить бюджет Кишинева 110 миллионов леев (ВИДЕО)

Об этом рассказал Ион Чебан во время предвыборных дебатов на PRO TV. Кандидат от ПСРМ на пост главы столицы показал законопроект, зарегистрированный депутатами партии “Платформа ДП” в постоянном бюро парламента. Он предусматривает внесение поправок в Закон о местных публичных финансах, которые, если будут одобрены, приведут к недополучению в бюджет муниципия Кишинев средств специального назначения в сумме 110 миллионов леев.

– Посмотрите, какой кошмар они замышляют по отношению к Кишиневу. Игорь Мунтяну предлагает законопроект, из-за которого муниципий Кишинев лишится 110 миллионов леев. Сейчас этот проект в парламенте, – заявил Чебан.

Он отметил, что депутаты-социалисты выступают против этой инициативы.

– Наш коллега из той же комиссии сказал ему, что нельзя этого делать, и когда вы говорили о компенсациях, то, очевидно, это имели в виду. Я покажу вам, на какие нужды осуществляются отчисления из государственного бюджета и чего хотели ваш коллега и “Платформа ДП”. Отчисления осуществляются на образование, а также на социальную поддержку населения. Отсюда вы хотите забрать 110 миллионов леев и перенаправить их непонятно куда? Может быть, в МВД, – не знаю, нужны ли вам там деньги, – сказал Чебан.

В ответ Андрей Настасе улыбнулся и сказал, что это неправда.

Источник: actualitati.md.

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