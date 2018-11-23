Партии социалистов удалось добиться доступа в школу детей без одной или нескольких вакцин (ФОТО)

Депутатам ПСРМ удалось помочь некоторым детям без одной или нескольких вакцин добиться доступа в школу. Об этом сообщил депутат Партии социалистов Владимир Односталко, который опубликовал сообщения с благодарностью на этот счет от родителей.

– Уважаемые друзья! Вместе можно горы свернуть! Самое важное, когда дети при деле, когда ходят в школу. Потихоньку общими усилиями нам удаётся решать вопросы доступа детей без одной или несколько вакцин в школу. Самое приятное получать такие сообщения, – написал Односталко на своей странице в социальной сети.

Ранее на слушаниях в парламентской комиссии министерство доложило о 10-ти детях, которые пока еще не посещают школу ввиду того, что они не вакцинированы. Депутат ПСРМ Владимир Односталко призвал при наличии другой информации сообщать ему в личку или обращаться к адвокату ПСРМ Фадею Нагачевскому.

Напомним, что Партия социалистов выступает за отмену нормы закона, запрещающей невакцинированным детям посещать учебные заведения. Социалисты считают это положение абсолютно неправильным и дискриминационным.