Парочка “без гражданства” с оружием и медалями собиралась незаконно проникнуть в Молдову (ФОТО)

40-летняя женщина и 41-летний мужчина были задержаны украинскими пограничниками, когда они шли в направлении молдавского села Старая Андрияшевка, намереваясь незаконно проникнуть в нашу страну.

Нарушители, заявившие, что они лица без гражданства, имели при себе оружие и необычные предметы. Так, при них были найдены нож, морской циркуль, юбилейные медали – «65 лет Победы», «60 лет Победы» и «60 лет ВС СССР», сообщает Госпогранслужба Украины.

Также для обследования места задержания указанных лиц пограничники привлекли служебную собаку, обученную поиску оружия и взрывчатки, поскольку нарушители во время их задержания пытались что-то спрятать в окрестностях. Пограничный пес сразу нашел револьвер «Флобера», в барабане которого находились шесть гильз и один неиспользованный патрон.

В дальнейшем стало известно, что задержанные лица могут быть причастны к грабежам в приграничных населенных пунктах. О данном факте сообщили в Национальную полицию Украине. На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей задержанных и других обстоятельств дела.