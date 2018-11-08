Парламентскому большинству плевать на детей, которым приходится самостоятельно добираться до школ в селах (ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ потребовали на сегодняшнем заседании законодательного органа проведения слушаний с участием министра образования по поводу количества детей, перевозимых из сел, где были закрыты школы, а также по поводу того, сколько детей не обеспечены транспортом.

Мотивируя инициативу, депутат Партии социалистов Влад Батрынча напомнил, что результатом известной реформы образования стало закрытие более 200 школ, а дети в десятках сел страны вынуждены посещать школы в соседних населенных пунктах.

– Идея правительства заключалась в том, что будет обеспечен транспорт, будут созданы условия, но мы получаем сигналы, что с этим есть проблемы. В десятках сел дети вынуждены самостоятельно добираться до школ. Десятки автобусов находятся в неудовлетворительном состоянии и часто не ездят. Мы хотим заслушать министра образования, чтобы узнать, в скольких селах нет этого транспорта, в каком количестве сел дети сами добираются до школ. В цивилизованном государстве это недопустимо, – сказал Батрынча.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.