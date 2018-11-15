Парламентское большинство выступило против инициативы ПСРМ о введении “коробки для новорожденных” (ВИДЕО)

Речь идет о наборе необходимых для младенца предметов, который бесплатно выдавался бы мамам при рождении малыша.

Фракция Партии социалистов потребовала на сегодняшнем заседании законодательного органа внесения поправок в Закон о здравоохранении Молдовы. В частности, как отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко, инициатива социалистов предполагает введение так называемой “коробки для новорожденного”, которая содержала бы необходимые для младенца предметы в первые месяцы его жизни. Проект был зарегистрирован фракцией ПСРМ в парламенте еще в феврале прошлого года, но до сих пор не был рассмотрен.

– Правительство своим постановлением уже намного позже приняло подобное решение, но было бы правильно со всех точек зрения закрепить это в соответствующем законе для того, чтобы наши будущие мамочки получали бы это на законных основаниях и чтобы это обеспечивалось государством, как это должно быть, – сказал он.

Несмотря на приведенные доводы, парламентское большинство инициативу не поддержало.