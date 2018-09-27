Парламентское большинство спасло Габурича от слушаний в парламенте (ВИДЕО)

Парламентское большинство спасло Габурича от слушаний в парламенте (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в парламенте страны потребовала проведения слушаний на сегодняшнем заседании законодательного органа с участием министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича по поводу сдачи в концессию ГП “Автовокзалы и станции”. 

Как отметил депутат Партии социалистов Олег Липский, депутаты ПСРМ хотят знать, в чем была необходимость принятия такого решения. Кроме того, он подчеркнул, что в подписанном правительством по этому поводу контракте не указана форма партнерства, но уже определен срок – 25 лет.

– Ситуация абсолютно не понятна. Мы просим, чтобы министр пришел и объяснил нам, зачем прибыльное предприятие нужно отдавать в частные руки, – сказал депутат. 

Парламентское большинство инициативу о проведении слушаний не поддержало.

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