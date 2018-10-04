Парламентское большинство скрывает детали сделки по “Air Moldova” (ВИДЕО)

Парламентское большинство скрывает детали сделки по “Air Moldova” (ВИДЕО)

На сегодняшнем заседании парламента социалисты потребовали проведения слушаний с участием директора Национального агентства публичной собственности по факту приватизации государственного предприятия “Air Moldova”. 

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Цуркан, у социалистов принципиальная по этому поводу позиция.

– Речь идет не просто о приватизации, а о продаже государственной собственности по мизерной цене очень странной и сомнительной компании, созданной в августе. Главными основателями этой компании являются двое граждан РМ. Имея социальный капитал в размере 500 тысяч леев, они обязались выплатить все долги, которые накоплены перед “Avia invest” – фирмой, которая сейчас управляет аэропортом. Я вспомнил слова бывшего директора НАЦ, который говорил, что придет время, когда украденные деньги вернутся в страну, – сказал Цуркан. 

С инициативой проведения слушаний по этому поводу выступили также коммунисты, либерал-демократы и либералы, однако парламентское большинство не поддержало предложение, которое, в итоге, было отклонено.

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