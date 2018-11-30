Парламентское большинство проголосовало за проведение референдума в день выборов

Голосами 53 депутатов народные избранники утвердили проект решения об организации плебисцита 24 февраля 2019 одновременно с парламентскими выборами.

Гражданам будет предложено ответить на 2 вопроса:

Вы поддерживаете сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61? Вы поддерживаете то, чтобы народ имел право отзывать депутатов с должности, если они не исполняют должным образом свои обязанности?

Примечательно, что с идеей проведения референдума в том числе по вопросу сокращения числа депутатов еще в прошлом году выступил президент страны Игорь Додон, но тогда правящее большинство не позволило провести плебисцит. Однако теперь демократы заимствовали идею президента и намерены спросить об этом граждан.

Стоит также отметить, что предстоящий референдум будет носить консультативный характер, а значит, его результаты не будут обязательными к исполнению.