Парламентское большинство продолжает игнорировать проблему Днестра (ВИДЕО)

Парламентское большинство продолжает игнорировать проблему Днестра (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов потребовала на сегодняшнем заседании парламента проведения слушаний с участием министра сельского хозяйства и окружающей среды, а также министра иностранных дел по факту планов Украины построить гидроцентрали по Днестру. 

Как отметил депутат ПСРМ Раду Мудряк, в прошлых сессиях фракция Партии социалистов неоднократно требовала обсудить этот вопрос на заседаниях парламента.

– Я ожидал, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании межправительственных комиссий, которое прошло 2 недели назад, но согласно повестке дня, которую я изучил, даже не был выдвинут вопрос об инициативе Украины построить гидроцентрали. Это было заседание очень низкого уровня со стороны Молдовы, поэтому эта проблема остаётся нерешённой, – сказал социалист Раду Мудряк.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.

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