Парламентское большинство пошло против мнения президента и народа и оставило в силе решение о Республиканском стадионе

Демократы и их сателлиты повторно проголосовали за передачу участка земли, на котором располагается бывший Республиканский стадион, посольству США для строительства нового здания дипмиссии.

Решение было принято на сегодняшнем заседании парламента, несмотря на приведенные советником президента Максимом Лебединским аргументы в пользу отмены данного проекта.

Напомним, что законопроект о передаче территории посольству США был возвращен в парламент после того, как президент Игорь Додон категорически отказался промульгировать документ. Глава государства неоднократно заявлял, что не согласен с тем, чтобы на этом участке земли был построен офис посольства, и отмечал, что эту территорию следует использовать для возведения общественного полезного объекта.