Парламентское большинство поддерживает правительство Кику

0

Несмотря на предпринимаемые попытки дестабилизировать ситуацию в стране, парламентское большинство поддерживает правительство, избранное в ноябре 2019 года. ПСРМ и ДПМ обсудили накануне вопросы выхода из чрезвычайного положения, снятия ограничений, а также последние изменения на политической сцене, и отметили, что они и в дальнейшем будут поддерживать правительство, которое в большей степени соблюдает принятые на себя обязательства.

Также обе партии считают вредной и контрпродуктивной дестабилизацию политической ситуации, учитывая кризис в области здравоохранения и экономики. В то же время парламентское большинство выражает недоумение по поводу действий и заявлений некоторых политиков, которые политически выросли на теме кражи миллиарда и коррупции, а сегодня они не видят проблемы в объединении с теми, кто стоит за этими преступлениями, критикуемыми в том числе нашими партнерами по развитию.

В ходе прошедшей встречи парламентское большинство было проинформировано о намерении правительства начать новые переговоры по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Депутаты подчеркнули необходимость определения новых источников финансирования. В этой связи был обсужден прогресс в отношении условий Европейского союза для выделения II транша макрофинансовой помощи. Стороны подтвердили готовность выполнить их в приоритетном порядке.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.