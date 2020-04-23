Парламентское большинство поддержало пакет мер в поддержку населения и предпринимателей

Парламентское большинство поддержало пакет мер в поддержку населения и предпринимателей

Голосами 59 депутатов на сегодняшнем заседании парламента был утвержден пакет мер в поддержку населения и предпринимательской деятельности. Он был разработан правительством и представлен на заседании премьер-министром. 

Проект предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa, покрытие государством процентов по кредитам, взятым экономическими агентами для выплаты заработных плат, и так далее.

Принятые меры призваны снизить негативные экономические и социальные последствия в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом.

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