Парламентское большинство отказалось рассматривать проект о генетически модифицированных организмах (ВИДЕО)

Документ был разработан фракцией Партией социалистов в законодательном органе страны. С инициативой его включения в повестку сегодняшнего заседания выступил депутат ПСРМ Раду Мудряк, который является одним из авторов проекта.

Несмотря на то, что законопроект представляет высокую значимость для населения Республики Молдова и направлен на защиту здоровья человека и охрану окружающей среды, ранее документ получил негативное заключение правительства. Однако профильная парламентская комиссия высказалась в поддержку документа. Основываясь на этом, Раду Мудряк попросил включить проект в повестку сегодняшнего заседания и рассмотреть его в первом чтении.

– Этот проект не предусматривает затрат из государственного бюджета. Поэтому мы предлагаем рассмотреть его на сегодняшнем заседании. Проект предполагает полный запрет на импорт генетически модифицированных продуктов. Исходя из того, что сегодня происходит в торговых сетях, – это больше, чем необходимость, потому что мы должны заботиться о здоровье людей, – пояснил Мудряк.

Инициативу поддержали фракции ПКРМ, ЛДПМ и ЛП в парламенте. Однако в итоге для включения проекта в повестку не хватило 5 голосов, так как демократы и их сателлиты не поддержали идею.