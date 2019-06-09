Парламентское большинство обратится к международному сообществу, включая Совет безопасности ООН

Парламентское большинство обратится к международному сообществу, включая Совет безопасности ООН

Парламентское большинство решило единогласно обратиться к международному сообществу по поводу происходящих в эти дни в Молдове событий, а именно – узурпации государственной власти в нашей стране. 

В числе международных структур, к которым обратится парламент, – Совет безопасности ООН. С инициативой обратиться в этот орган выступил вице-председатель парламента Ион Чебан

Положения содержатся в декларации, принятой сегодня депутатами. Декларация провозглашает экс-правительство Павла Филипа вне закона и констатирует узурпацию власти в стране.

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