Парламентское большинство не желает расследования “кражи века” (ВИДЕО)

Депутаты правящего альянса вновь отказали в проведении слушаний с участием губернатора Национального банка Молдовы, генерального прокурора, глав Антикорруционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра по вопросу расследования кражи миллиарда долларов из финансово-банковской системы страны.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Партии социалистов.

– 4 года мы находимся в ожидании. Я имею в виду не только парламент, но и всё население. Все хотят знать правду о том, кто является организатором этой кражи, кто её бенефициар, и когда вернут деньги. Есть такая поговорка: “Не хочет знать правду тот, кто ее боится”. Думаю, что голосование по этому вопросу станет своеобразной проверкой, кто боится этой правды, – сказал депутат ПСРМ Владимир Цуркан.

Он также подчеркнул, что “эти слушания необходимы и с точки зрения роли парламента для предупреждения в будущем подобных краж”.

– 4 года мы слушаем разные сказки – будет Kroll-1, Kroll-2, воровали мешками и так далее. Уже нет прежних губернатора НБМ, генерального прокурора, главы НАЦ, но ситуация такая же – закамуфлированная, секретная, и люди не знают, что происходит и когда будет возвращен этот миллиард, – добавил социалист.

Несмотря на приведенные аргументы, инициатива не была поддержана.