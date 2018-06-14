Парламентское большинство не смущают чрезвычайно завышенные зарплаты некоторых чиновников

Десятки тысяч леев, которые ежемесячно получают руководители таких структур, как НАРЭ и Национальный банк Молдовы, стали предметом обсуждения на сегодняшнем заседании законодательного органа.

В частности, фракция ПКРМ инициировала внесение в повестку заседания законопроекта, который бы устанавливал так называемую максимальную величину заработной платы глав этих ведомств. Инициативу поддержали либералы и социалисты. Последние ранее сами неоднократно выступали за принятие данной нормы.

– Хочу напомнить, что у нас в парламенте была такая инициатива. К сожалению, ее отклонили. Эти люди должны отстаивать интересы граждан, делать все возможное для улучшения услуг и более низких цен для граждан. Но в условии, когда НАРЭ и другие учреждения более не представляют интересы граждан и обслуживают частные интересы экономических агентов, им нужно напомнить, что они получают зарплаты за счет граждан. Социалисты поддерживают инициативу установить плафон для зарплат людей, которые забыли, за что получают эти зарплаты, – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство не поддержало эту инициативу.