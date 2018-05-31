Парламентское большинство не смущает резкий рост цен на бензин и дизтопливо (ВИДЕО)

Депутаты правящего альянса не поддержали требование ряда парламентских фракций организовать на заседании законодательного органа слушания по поводу последнего повышения цен на топливо. В отличие от других коллег по парламенту, фракция Партии социалистов предложила пригласить на заседание не только главу НАРЭ, но и министра экономики. Как отметил депутат ПСРМ Владимир Головатюк, необходимость заслушать министра связана с тем, что повышение цен на топливо повлечет за собой рост стоимости и транспорта, и предстоящих сельхозработ, и целую цепочку других повышений, которые затронут всех без исключения граждан.

– Несколько лет назад мы ввели эту норму, которая предписывала НАРЭ рекомендовать этот уровень цен. НАРЭ сегодня уже обязывает операторов повышать или снижать цены на нефтепродукты. Последнее время – повышать. Начиная с февраля, у нас неуклонный рост цен на топливо. В целом на бензин А-95 – на 2 лея и на дизтопливо тоже 2 лея, – подчеркнул Головатюк.

Депутат также отметил, что при формировании цены НАРЭ берет в расчет динамику курса на национальные валюты и мировые цены на топливо. Он обратил внимание, что в этой ситуации есть все предпосылки для того, чтобы в скором времени стоимость литра бензина превысила 20 леев, что, в свою очередь негативно скажется на и без того плачевной экономической ситуации в стране.

– Сейчас мировая экономика в росте, следовательно, топливо на мировых рынках будет расти. Курс – и прогнозы правительства, и динамика валютного рынка сегодня показывают, что у нас происходит увеличение курса доллара. С марта он подорожал на 40-60 банов, это много. Дальше он увеличится еще существеннее, представляете, какой будет цена на бензин у нас? Она превысит 20 леев за литр, что очень негативно скажется на нашей нестабильной экономике. Поэтому мы должны заслушать не только генерального директор НАРЭ, но и министра экономики, – добавил социалист.

Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.

Напомним, во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо. Согласно этим данным, вплоть до 12 июня включительно, в цене значительно выросли оба вида топлива. Так, бензин марки Premium-95 подорожал сразу на 64 бана, и стоит 19 леев 79 банов. Дизельное топливо выросло в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.