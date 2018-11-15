Парламентское большинство не намерено искать выход из кризиса в образовательной системе (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов в парламенте страны выступила с инициативой о проведении слушаний в законодательном органе с участием министра образования, культуры и исследований по поводу отсутствия педагогов, а также по поводу количества молодых специалистов в образовательной системе и мерах, предпринятых министерством для привлечения последних.

Как отметил депутат Партии социалистов Влад Батрынча, образовательная система Молдовы страдает от кризиса дидактических кадров. Только в этом году нехватка составляет примерно 2000 кадров.

– Это очень серьезная проблема. Средний возраст педагогов составляет 57 лет. Мы считаем, что образовательной системе нужны конкретные меры для стимулирования молодых специалистов, – сказал он.

Батрынча отметил, что ранее слушания по этому вопросу прошли в профильной парламентской комиссии, однако социалисты считают необходимым участие в разрешение этого вопроса всего парламента. Парламентское большинство, однако, инициативу не поддержало.