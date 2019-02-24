Парламентские выборы в Молдове: ситуация на 07.30 (ВИДЕО)

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Центральная избирательная комиссия представила первые данные о ходе голосования.

В частности, как отметила председатель ЦИК Алина Руссу, по состоянию на 07.30 все избирательные участки на территории РМ были открыты и работают в нормальном режиме. Из-за разницы во времени участки на избирательных округах №49, 50 и 51 за границей либо уже были открыты, либо будут открыты позднее.

Всего для парламентских выборов в Республике Молдова были открыты 2141 избирательных участков, из которых 2018 – на территории РМ, а остальные – за рубежом. Напомним, что голосование проходит по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам из 15 зарегистрированных ранее конкурентов, а остальные 51 – по одномандатным округам. Там были зарегистрированы 320 конкурентов.

Для выборов было отпечатано почти 14 миллионов бюллетеней. За ходом голосования будут следить свыше 4 тысяч местных и международных наблюдателей.