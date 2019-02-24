Парламентские выборы: ситуация на 13.00 (ВИДЕО)

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По состоянию на 13.00 в парламентских выборах в Молдове приняли участие почти 800 тысяч граждан страны с правом голоса или 27% от общего числа избирателей. Данные в рамках брифинга для прессы озвучили представители ЦИК.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Алины Руссу, это гораздо больше, чем на парламентских выборах 2014 года, когда к этому часу проголосовали 21% граждан. В то же время на президентских выборах в 2016 году к 13.00 в первом туре проголосовали около 28% избирателей, а во втором – примерно 29%.

Руссу отметила, что за границей проголосовали уже более 27 тысяч молдаван, живущих за границей. Через час начнут работать участки, которые были сформированы на избирательном округе №51 – США и Канада.

Активнее всего на выборах голосуют женщины – около 52%. Что касается возрастных категорий, то больше всего голосуют граждане в возрасте от 56 до 70 лет, от 41 до 55 лет и от 26 до 40 лет.