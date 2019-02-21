Парламентские выборы: граждане смогут следить за явкой и результатами голосования в режиме онлайн

0

Центральная избирательная комиссия информирует, что в день парламентских выборов и республиканского консультативного референдума информация, представляющая общественный интерес, будет обнародована в рамках брифингов ЦИК, которые пройдут в 07.30, 13.00, 18.30 и в 22.00. Посмотреть их трансляцию можно будет и на нашем сайте 24 февраля.

В то же время для выборов было разработано приложение, которое позволит следить за явкой избирателей к урнам в течение всего дня, а также за предварительными результатами после закрытия участков. Речь идет об официальном сайте ЦИК www.cec.md или отдельной странице, которая, по мотивам безопасности, станет активной лишь утром в день выборов.

В то же время предварительные результаты голосования будут представлены членами ЦИК в рамках брифинга в понедельник, 25 февраля, в 12.00. По необходимости Центральная избирательная комиссия проведет дополнительные брифинги для прессы или опубликует пресс-релизы.