Парламентские выборы-2019: участвуют 15 партий (СПИСОК)

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала сегодня 30 кандидатов на должность депутатов в Парламент Республики Молдова по списку Либеральной партии и 31 кандидатов по списку Экологической партии зелёных.

В то же время были зарегистрированы избирательные символы конкурирующих партий для печати в избирательном бюллетене, были определены лица, ответственные за финансы, а в случае с Либеральной партией – представитель избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

ЦИК отмечает, что в качестве конкурентов на выборах в Парламент Молдовы 24 февраля 2019 года в итоге участвуют 15 партий:

Демократическая партия Молдовы (53 кандидата);

Избирательный блок “АКУМ” (54 кандидата);

Партия коммунистов Республики Молдова (50 кандидатов);

Партия социалистов Республики Молдова (54 кандидата);

Политическая партия “Шор” (51 кандидат);

Политическая партия “Антимафия” (32 кандидата);

Политическая партия “Наша партия” (54 кандидата);

Национал-либеральная партия (40 кандидатов);

Политическая партия “Воля народа” (30 кандидатов);

Партия регионов Молдовы (43 кандидата);

Политическая партия “Демократия дома” (37 кандидатов);

Движение профессионалов “Speranta-Надежда” (34 кандидата);

Политическая партия “Патрия” (35 кандидатов);

Экологическая партия зелёных (31 кандидат);

Либеральная партия (30 кандидатов).