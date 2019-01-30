Парламентские выборы-2019: участвуют 15 партий (СПИСОК)

Парламентские выборы-2019: участвуют 15 партий (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала сегодня 30 кандидатов на должность депутатов в Парламент Республики Молдова по списку Либеральной партии и 31 кандидатов по списку Экологической партии зелёных.

В то же время были зарегистрированы избирательные символы конкурирующих партий для печати в избирательном бюллетене, были определены лица, ответственные за финансы, а в случае с Либеральной партией – представитель избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

ЦИК отмечает, что в качестве конкурентов на выборах в Парламент Молдовы 24 февраля 2019 года в итоге участвуют 15 партий:

  • Демократическая партия Молдовы (53 кандидата);
  • Избирательный блок “АКУМ” (54 кандидата);
  • Партия коммунистов Республики Молдова (50 кандидатов);
  • Партия социалистов Республики Молдова (54 кандидата);
  • Политическая партия “Шор” (51 кандидат);
  • Политическая партия “Антимафия” (32 кандидата);
  • Политическая партия “Наша партия” (54 кандидата);
  • Национал-либеральная партия (40 кандидатов);
  • Политическая партия “Воля народа” (30 кандидатов);
  • Партия регионов Молдовы (43 кандидата);
  • Политическая партия “Демократия дома” (37 кандидатов);
  • Движение профессионалов “Speranta-Надежда” (34 кандидата);
  • Политическая партия “Патрия” (35 кандидатов);
  • Экологическая партия зелёных (31 кандидат);
  • Либеральная партия (30 кандидатов).
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