Парламентские слушания по “краже века” перенесли на следующую неделю

Парламентские слушания, посвященные действиям властей по возвращению украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов, перенесены на следующую неделю. Такое решение было принято сегодня Постоянным бюро законодательного органа после того, как генеральный прокурор и директор Национального антикоррупционного центра отказались явиться в законодательный орган завтра.

Как говорится в пресс-релизе парламента, слушания состоятся, но на следующей неделе. Депутатам предстоит заслушать отчеты Национального антикоррупционного центра и Национального банка страны и задать представителям этих ведомств интересующие их вопросы. В то же время генеральный прокурор заслушан не будет по причине того, что ранее он заявил, что это “противоречит юридическим принципам”.

Напомним, что изначально слушания должны были пройти завтра, 4 октября. С инициативой их проведения выступила фракция ПСРМ, предложение поддержали большинство депутатов.