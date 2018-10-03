Парламентские слушания по “краже века” перенесли на следующую неделю

Парламентские слушания по “краже века” перенесли на следующую неделю

Парламентские слушания, посвященные действиям властей по возвращению украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов, перенесены на следующую неделю. Такое решение было принято сегодня Постоянным бюро законодательного органа после того, как генеральный прокурор и директор Национального антикоррупционного центра отказались явиться в законодательный орган завтра. 

Как говорится в пресс-релизе парламента, слушания состоятся, но на следующей неделе. Депутатам предстоит заслушать отчеты Национального антикоррупционного центра и Национального банка страны и задать представителям этих ведомств интересующие их вопросы. В то же время генеральный прокурор заслушан не будет по причине того, что ранее он заявил, что это “противоречит юридическим принципам”.

Напомним, что изначально слушания должны были пройти завтра, 4 октября. С инициативой их проведения выступила фракция ПСРМ, предложение поддержали большинство депутатов.

 

 

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