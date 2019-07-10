Парламентская комиссия поддержала инициативу социалистов об учреждении в Молдове семейного капитала

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Депутаты от фракции Партии социалистов предлагают учредить в Молдове семейный капитал – помощь, направленную на улучшение благосостояния молодых семей с детьми. Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и был единогласно поддержан депутатами, сообщает Accent TV.

– У фракции ПСРМ есть пакет законов, направленных на поддержку материнства и детства. Это – один из концептуальных пакетов законов. Речь идет о механизме поддержки, который называется «семейный капитал». Это дополнительная поддержка, не отменяющая существующие механизмы социальных выплат и поддержки от государства для семей, – отметил один из авторов инициативы Владимир Односталко, представлявший проект на заседании.

По его словам, семейный капитал будет помогать в решении таких проблем, с которыми сталкиваются молодых семьи, как: улучшение жилищных условий, обеспечение медикаментами, в случае необходимости, и получение образования детьми.

– При рождении первого ребенка в семье родители получают 3 среднемесячные зарплаты по стране. На второго ребенка – 5 средних зарплат, и на 3-го и последующих – 7 зарплат. Это не фиксированная ставка, потому что выплаты будут расти с ростом средней заработной платы по стране. Механизм получения этой помощи: при рождении ребенка родители подают соответствующие документы в Кассу национального страхования, потому что распределением и управлением средств должен будет заниматься именно этот орган, и в течение времени, оговоренного в законопроекте, будет выдан сертификат для получения этих денег, – сказал он.

Односталко отметил, что документ начнет действовать спустя 3 года после рождения ребенка. Тогда родители должны будут снова обратиться в НКСС и определить направление оказанной помощи, после чего специальная комиссия рассмотрит данный запрос. Также Односталко подчеркнул, что деньги никому на руки выдаваться не будут. Они будут перечисляться целенаправленно по выбору родителей.

– Срок внедрения проекта – мы предлагаем, чтобы это был 2020 год. Начало или конец – будет обсуждено с правительством, потому что сумма на финансирование этого проекта достаточно большая – 1 миллиард 100 миллионов леев. Это ежегодно, и согласно нынешним показателям по средней зарплате по стране. Первые суммы, которые государство потенциально будет выплачивать получателям, – это 2023 год, тогда люди смогут воспользоваться этими услугами, но на счету они будут копиться 3 года, – добавил он.

Владимир Односталко сообщил, что уже сейчас общается с профильным министерством для того, чтобы оно изыскало возможность финансирования данного важного социального проекта. Стоит отметить, что депутаты парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности единогласно поддержали проект по внедрению семейного капитала, предложенный депутатами-социалистами.