Парламентская комиссия поддержала инициативу социалистов об индексации пенсий дважды в год (ВИДЕО)

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Постоянная парламентская комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности поддержала на сегодняшнем заседании законопроект фракции ПСРМ в законодательством органе страны о внесении поправок в Закон о государственной системе пенсий. Он предусматривает целый ряд важных нововведений, призванных существенно повысить уровень жизни молдавских пенсионеров.

В частности, законопроект предусматривает индексацию пенсий два раза в год: 1 апреля и 1 октября, а не раз в год, как было до сих пор. Коэффициент индексации, при этом, будет составлять 15% от размера рассчитанной пенсии.

Кроме того, социалисты хотят впервые ввести в закон понятие “личная пенсия”. Проект предусматривает, что граждане, чей стаж работы составляет по меньшей мере 45 лет, смогут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 15% от средней пенсии по стране за прошлый год. А за каждые плюс два года к указанному стажу в 45 лет, надбавка будет составлять еще +2%.

Проект также предусматривает обеспечение безусловного права на пенсию в пользу наследников в течение 5 лет со дня назначения пенсии в случае безвременного ухода из жизни ее получателя, а также возможность пересмотра размера пенсии для тех, кто вышел на нее до 1 октября 1999 года не раз в два года, как сейчас, а ежегодно. Поправки касаются также и пенсий по инвалидности и направлены в поддержку пенсионеров с ограниченными физическими возможностями.

Парламентская комиссия поддержала проект единогласно. Стоит отметить, что данные инициативы выдвигались социалистами в парламенте на протяжении долгих лет, однако каждый раз категорически отвергались бывшим большинством ДПМ.

Для утверждения проект должен получить одобрение и других комиссий, а также правительства, после чего он будет рассмотрен в парламенте.

Подробнее ознакомиться с проектом можно здесь.