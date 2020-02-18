Парламентская комиссия поддержала инициативу социалистов о снижении зарплат депутатов

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Инициатива фракции Партии социалистов об отмене решения о повышении заработных плат депутатов был одобрена постоянной парламентской комиссией по праву, назначениям и иммунитету.

Проект был рассмотрен на сегодняшнем заседании комиссии. Ее члены вынесли положительное заключение по этому поводу.

Напомним, после того, как стало известно, что зарплаты депутатов парламента были повышены, фракция ПСРМ заявила, что будет добиваться отмены этого решения. В кратчайшие сроки социалисты зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект. После обсуждения в комиссиях он будет вынесен на утверждение на заседании законодательного органа.

Инициативу социалистов поприветствовал Игорь Додон. Более того, сам глава государства заявил, что выступит с предложением “заморозить” рост зарплат главы государства, премьера, министров, депутатов, судей и прокуроров до тех пор, пока зарплаты и пенсии граждан не будут доведены до достойного уровня.