Парламентская комиссия поддержала инициативу президента о внесении изменений в Кодекс о науке и инновациях

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Проект нововведений был представлен на заседании постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности советником президента Корнелиу Поповичем.

Инициатива главы государства о внесении изменений в Кодекс о науке и инновациях была поддержана единогласно. Проект рассмотрят на заседании парламента.

– Этим голосованием члены комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности выразили поддержку всей академической среде и веру в отечественный научный потенциал, а также желание освоить его здесь, дома, на благо нашего государства и граждан РМ, – отметил Попович.

Стоит напомнить, что, исходя из сложной ситуации, в которой находится наука, и по итогам дискуссии с академиками ранее Игорь Додон принял решение выдвинуть законодательную инициативу с целью урегулирования ситуации в данной сфере путем обеспечения институционального финансирования профильных организаций, возврата в структуру Академии наук Молдовы исследовательских центров, передачи АНМ определенных рычагов для полноценного выполнения положенных функций, изменения штатного расписания Академии для повышения транспарентности процесса принятия решений и т.д.