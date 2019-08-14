Парламентская комиссия по расследованию “кражи века” может заслушать Влада Филата

Парламентская комиссия по расследованию “кражи века” может заслушать Влада Филата

Следственная парламентская комиссия по выяснению обстоятельств “кражи века” решила заслушать еще двух человек, после чего будет принято решение, будет ли заслушан по этому поводу и бывший премьер Влад Филат. 

Об этом заявил глава комиссии Александр Слусарь. По его словам, члены комиссии решили повторно заслушать бывшего министра финансов Анатола Арапу и бывшего председателя Victoriabank Наталью Политов-Кангаш. Слушания пройдут в следующую среду, 21 августа. После этого комиссия примет решение, будет ли заслушан Влад Филат.

Напомним, ранее члены данной комиссии потребовали возбудить уголовные дела в отношении Юрия Лянкэ, Андриана Канду, Дорина Дрэгуцану и Анатола Арапу за то, что они допустили халатность при исполнении своих должностных обязанностей и не установили государственное администрирование в трех проблемных банках после того, как им под гарантии правительства был выдан кредит в размере 9,5 млрд леев.

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