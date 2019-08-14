Парламентская комиссия по расследованию “кражи века” может заслушать Влада Филата

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Следственная парламентская комиссия по выяснению обстоятельств “кражи века” решила заслушать еще двух человек, после чего будет принято решение, будет ли заслушан по этому поводу и бывший премьер Влад Филат.

Об этом заявил глава комиссии Александр Слусарь. По его словам, члены комиссии решили повторно заслушать бывшего министра финансов Анатола Арапу и бывшего председателя Victoriabank Наталью Политов-Кангаш. Слушания пройдут в следующую среду, 21 августа. После этого комиссия примет решение, будет ли заслушан Влад Филат.

Напомним, ранее члены данной комиссии потребовали возбудить уголовные дела в отношении Юрия Лянкэ, Андриана Канду, Дорина Дрэгуцану и Анатола Арапу за то, что они допустили халатность при исполнении своих должностных обязанностей и не установили государственное администрирование в трех проблемных банках после того, как им под гарантии правительства был выдан кредит в размере 9,5 млрд леев.