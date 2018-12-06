Парламентская комиссия одобрила три важные инициативы социалистов

Парламентская комиссия одобрила три важные инициативы социалистов

Постоянная парламентская комиссия по правам человека и межэтническим отношениям одобрила три важные инициативы фракции Партии социалистов в законодательном органе страны. 

Первая из них касается введения моратория до парламентских выборов на приватизацию, продажу или сдачу в концессию государственных предприятий Молдовы. Вторая предусматривает также мораторий, но на административно-территориальную реформу. Третья предполагает отмену так называемого закона о миллиарде, перекладывающего возврат украденных денег на плечи граждан.

Все инициативы получили положительное заключение в комиссии. Их предстоит рассмотреть на заседании парламента.

Стоит отметить, что на прошлом заседании законодательного органа фракция ПСРМ предложила включить данные проекты в повестку, однако парламентское большинство выступило против. В знак протеста социалисты покинули заседание.

 

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