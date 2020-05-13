Парламентская комиссия дала “зеленый свет” проведению президентских выборов 1 ноября

0

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердила на сегодняшнем заседании большинством голосов отчет по поводу проекта решения об установлении даты выборов Президента Республики Молдова. Документ предусматривает их проведение 1 ноября 2020 года.



Предполагается, что решение вступит в силу 15 августа. Документ был составлен в соответствии со статьей 78 Конституции РМ и статьей 109 Избирательного кодекса. Проект обсудят на заседании парламента.

Напомним, с предложением назначить президентские выборы на 1 ноября в начале недели выступил Игорь Додон. Впоследствии парламентская фракция ПСРМ зарегистрировала соответствующий проект решения в законодательном органе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.