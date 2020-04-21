Парламентская фракция ПСРМ поддерживает усилия правительства и подписание кредитных соглашений с РФ и МВФ

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Парламентская фракция Партии социалистов провела сегодня, 21 апреля, встречу с министром финансов Сергеем Пушкуцей. В беседе приняли участие Президент Республики Молдова Игорь Додон и председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный.

Как говорится в сообщении для прессы формирования, министр финансов проинформировал депутатов о положениях проекта решения правительства о внесении поправок в Закон о государственном бюджете на 2020 год. Он отметил, что необходимость изменений бюджета вызвана, прежде всего, влиянием пандемии COVID-19 на национальную экономику, потребностями системы здравоохранения, принятием неотложных мер по поддержке реального сектора и населения, и как следствие – необходимостью корректировки бюджетных показателей.

Министр также сообщил, что в результате кризиса, вызванного пандемией, доходы государственного бюджета будут существенно сокращены на 6, 338 млрд леев (14,3%). Это связано в основном со снижением налогов и сборов, доходов от грантов. При этом были увеличены поступления от других доходов.

В то же время, правительство не только не уменьшит бюджетные расходы, но и увеличит их более чем на 2 млрд леев (1,6%), используя инструменты налогово-бюджетной политики. Наиболее значительный рост расходов предусматривается для поддержки здравоохранения и для смягчения негативного воздействия пандемии на предприятия и население. В этих целях правительство предпримет следующие меры:

финансирование мероприятий по борьбе с COVID-19, включая приобретение защитного оборудования, обеспечение больниц медицинским оборудованием и приборами, переоборудование медицинских помещений и другие критические расходы;

увеличение Фонда безработицы примерно в 6 раз, бюджета Национального агентства занятости, рост на 40% пособий по социальной помощи;

предоставление субсидий экономическим агентам, которые выплачивают зарплату во время кризиса;

создание Программы субсидирования процентных ставок по кредитам, заключенным с экономическими агентами;

создание Программы возмещения НДС на последующий период;

пополнение государственного Фонда интервенций для управления пандемической ситуацией;

создание централизованного фонда с целью управления рисками и т.д.

Эти и другие меры увеличивают текущие расходы государственного бюджета на 3 671,3 млн леев, или примерно на 8,3% по сравнению с объемом, утвержденным в бюджете.

На заседании фракции было отмечено, что, внося изменения в налоговую политику и в бюджет на 2020 год, правительство не только решает текущие проблемы бюджета и страны в целом, но смотрит вперед, когда страна вернется в нормальное русло. Речь идет об инвестиционных проектах и стимулировании бизнеса, которые предусмотрены в проекте.

Фракция ПСРМ также обратила внимание на вынужденное увеличение бюджетное дефицита. При этом были одобрены действия Правительства по заключению кредитных соглашений с Российской Федерацией и МВФ.

– Отметим, что в обычной ситуации позиция фракции ПСРМ не изменилась: мы являемся противниками сползания страны в долговую яму за счет бездумного получения и неэффективного использования внешних кредитов. Однако сегодня реальность такова, что в условиях чрезвычайной ситуации мы вынуждены обращаться к внешним кредитам. Нам необходимо остановить распространение коронавируса, поддержать население и бизнес. Особенно с учетом достаточно привлекательных условий этих кредитов, – сказал председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

По итогам встречи фракция Партии социалистов приняла решение поддержать правительство в его усилиях по борьбе с пандемией, поддержке системы общественного здравоохранения и снижению негативных последствий для населения и предприятий. Фракция ПСРМ также поддержит подписание кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом.

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