Парламентская делегация во главе с Зинаидой Гречаный участвует в Форуме спикеров евразийских стран

Парламентская делегация во главе с Зинаидой Гречаный участвует в Форуме спикеров евразийских стран

Парламентская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаный принимает участие в Форуме спикеров законодательных органов евразийских стран «Великая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство» в столице Казахстана Нур-Султане. На форум собираются председатели парламентов из 84 стран Европы и Азии, а также лидеры 16 крупнейших международных и межпарламентских организаций.

Целью встречи является установление долгосрочных партнерских отношений на континенте для обеспечения устойчивого развития стран Европы и Азии.

– Рассмотрим на форуме новую модель партнерства перед лицом общих вызовов, а также интеграцию в единый проект Евразийского союза, Европейского союза и другие региональные проекты. На встрече спикеров также будут обсуждаться вопросы либерализации торговых отношений между странами-участницами, диверсификации энергетики, инфраструктуры, инвестиций и другие темы экономического сотрудничества, – сообщила Гречаный на своей странице в соцсети. 

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