Парламентарии Молдовы и России активно работают над восстановлением двусторонних контактов, – Косачев

Парламентарии Молдовы и России активно работают над восстановлением двусторонних контактов, – Косачев

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев встретился с министром иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Стороны обменялись мнениями по вопросам молдавско-российских отношений, региональной стабильности и безопасности.

– Внимательно следим за событиями в Молдове и рады, что во внутриполитической жизни страны достигнут консенсус. Настало время для нормализации российско-молдавских отношений и парламентарии двух стран активно работают над восстановлением двусторонних контактов, — сказал Константин Косачев.

В то же время Нику Попеску отметил, что “в Молдове заинтересованы в нормализации отношений с Россией и приданию импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству”.

 

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