Парламентарии Молдовы и России активно работают над восстановлением двусторонних контактов, – Косачев

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев встретился с министром иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Стороны обменялись мнениями по вопросам молдавско-российских отношений, региональной стабильности и безопасности.
– Внимательно следим за событиями в Молдове и рады, что во внутриполитической жизни страны достигнут консенсус. Настало время для нормализации российско-молдавских отношений и парламентарии двух стран активно работают над восстановлением двусторонних контактов, — сказал Константин Косачев.
В то же время Нику Попеску отметил, что “в Молдове заинтересованы в нормализации отношений с Россией и приданию импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству”.