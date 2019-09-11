Парламентарии Молдовы и России активно работают над восстановлением двусторонних контактов, – Косачев

– Внимательно следим за событиями в Молдове и рады, что во внутриполитической жизни страны достигнут консенсус. Настало время для нормализации российско-молдавских отношений и парламентарии двух стран активно работают над восстановлением двусторонних контактов, — сказал Константин Косачев.

В то же время Нику Попеску отметил, что “в Молдове заинтересованы в нормализации отношений с Россией и приданию импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству”.