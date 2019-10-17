Парламент заслушал отчет Комиссии по расследованию банковского мошенничества

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Отчет Комиссии по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Республики Молдова и банковского мошенничества заслушали сегодня депутаты на пленарном заседании законодательного форума.

Согласно отчету, процесс девальвации банковской системы был хорошо подготовленной и скоординированной с политиками и государственными деятелями операцией. План обрушения проводился поэтапно, начиная с 2011 года, им управляла группа, возглавляемая Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном. В реализации этого плана участвовали судьи и члены Национальной комиссии по финансовому рынку.

В отчете также говорится, что отрицательную роль в процессе девальвации банковской системы сыграло руководство Национального банка. Кроме того, члены комиссии заявляют, что из отчета “Kroll-2” видно, что основными бенефициарами банковского мошенничества являются группы, возглавляемые Плахотнюком, Шором и Филатом.

Комиссия также уточняет, что в 2015–2019 годах Генеральная прокуратура саботировала расследование банковского мошенничества, приступив к сегментированным расследованиям, а расследование целого ряда случаев намеренно затягивалось или использовалось в политических целях.

Члены комиссии рекомендуют председателю парламента констатировать обстоятельства, которые позволили бы процедуру увольнения заместителей главы НБМ Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлея. Также комиссия призвала правительство и НБМ в течение 60 дней изучить возможность рассекречивания и публикации материалов, касающихся обрушения банковской системы, а также рассмотреть возможность пересмотра Закона о выпуске государственных облигаций.

Министерство финансов в течение 90 дней должно организовать аудит на предмет законности распределения денег, выделенных НБМ в качестве срочных кредитов банкам “BEM”, “Unibank” и “Banca Socială”. А Генеральной прокуратуре надлежит изучить, почему застопорились следственные процедуры, и представить в течение 30 дней отчет о расследовании девальвации банковской системы, пишет Молдпрес.