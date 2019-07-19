Парламент закрывает беспошлинные магазины в приднестровском регионе (ВИДЕО)

Парламент закрывает беспошлинные магазины в приднестровском регионе (ВИДЕО)

Деятельность магазинов duty-free, расположенных на территории, временно не контролируемой конституционными органами Молдовы, будет прекращена. Проект был принят на сегодняшнем заседании парламента в двух чтениях.

Законодательная база установила, что магазины duty-free продают товары под таможенным контролем, без применения мер экономической политики, в специально оборудованных местах, на международных пунктах пересечения государственной границы. Продажа товаров в магазине duty-free осуществляется без уплаты ввозных платежей, пишет moldpres.md.

Таможенные органы столкнулись с рядом проблем при осуществлении соответствующих положений, что привело к невозможности проводить мониторинг потока товаров в магазинах duty-free.

Соответствующий законопроект вступит в силу с момента его опубликования в «Monitorul Oficial».

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