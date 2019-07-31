Парламент ввел мораторий на предоставление гражданства взамен инвестиций

0

Парламент одобрил ввод моратория на предоставление гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции. Законопроект, предусматривающий это, был принят сегодня депутатами в двух чтениях.

Согласно положениям проекта, мораторий введен на четыре месяца. В этот период будет приостановлен прием новых заявлений на получение гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции. Вместе с тем, мораторий может быть продлен на срок не более двух месяцев, пишет moldpres.md. В то же время заявки на получение гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции, которые были поданы до даты вступления в силу нового закона, будут рассмотрены, отмечает источник.

Программа была официально запущена в ноябре прошлого года. До сих пор были поданы 34 заявки на получение гражданства Республики Молдова взамен инвестиций. Некоторые из них уже были проанализированы, а другие находятся на стадии рассмотрения.