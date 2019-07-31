Парламент ввел мораторий на предоставление гражданства взамен инвестиций

Парламент ввел мораторий на предоставление гражданства взамен инвестиций

Парламент одобрил ввод моратория на предоставление гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции. Законопроект, предусматривающий это, был принят сегодня депутатами в двух чтениях.  

Согласно положениям проекта, мораторий введен на четыре месяца. В этот период будет приостановлен прием новых заявлений на получение гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции. Вместе с тем, мораторий может быть продлен на срок не более двух месяцев, пишет moldpres.md. В то же время заявки на получение гражданства Республики Молдова взамен на инвестиции, которые были поданы до даты вступления в силу нового закона, будут рассмотрены, отмечает источник.

Программа была официально запущена в ноябре прошлого года. До сих пор были поданы 34 заявки на получение гражданства Республики Молдова взамен инвестиций. Некоторые из них уже были проанализированы, а другие находятся на стадии рассмотрения.

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