Парламент внес поправки в Закон о прокуратуре

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Экзамен для кандидатов на должность судьи или прокурора будет организован Национальным институтом юстиции и будет сдаваться перед Комиссией по приему выпускных экзаменов. Соответствующий законопроект принял сегодня парламент в двух чтениях.

До сих пор данный экзамен проводился одновременно с окончанием начальных учебных курсов и мог быть организован только один раз в год. По мнению авторов проекта, это создает неоправданные препятствия для доступа кандидатов на должность судьи или прокурора на основании трудового стажа.

Депутаты также одобрили поправку в законодательство, касающуюся условий, которым должны соответствовать кандидаты на пост главного прокурора АТО Гагаузия. Так, у них должен быть непрерывный профессиональный опыт в области права в течение 10 лет, пять из которых – в должности прокурора или судьи.

В настоящее время закон предусматривает, что лицо, претендующее на должность главного прокурора АТО Гагаузия должен иметь непрерывный профессиональный опыт в области права в течение последних 10 лет, пишет moldpres.md.